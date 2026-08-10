KUMHO PETRO CHEMICAL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KUMHO PETRO CHEMICAL hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10658.25 KRW. Im Vorjahresviertel hatte KUMHO PETRO CHEMICAL 2234.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat KUMHO PETRO CHEMICAL im vergangenen Quartal 2’268.15 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27.90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KUMHO PETRO CHEMICAL 1’773.37 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch