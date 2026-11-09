KUMHO PETRO CHEMICAL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KUMHO PETRO CHEMICAL präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 782.38 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KUMHO PETRO CHEMICAL 4184.00 KRW je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1’921.45 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16.89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KUMHO PETRO CHEMICAL einen Umsatz von 1’643.81 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch