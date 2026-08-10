KUMHO PETRO CHEMICAL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KUMHO PETRO CHEMICAL liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KUMHO PETRO CHEMICAL die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10658.25 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2253.00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 2’268.15 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1’773.37 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch