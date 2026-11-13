Kumho Industrial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kumho Industrial hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 252.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 224.00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 494.43 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 5.53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 523.35 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch