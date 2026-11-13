Kumho Industrial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kumho Industrial hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 270.00 KRW, nach 222.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 494.43 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 5.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kumho Industrial 523.35 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch