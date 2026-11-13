Kumho HT, hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kumho HT, präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 755.00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -240.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 91.71 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 90.28 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch