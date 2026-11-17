Kumho Electric stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 53.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10.00 KRW je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 8.17 Milliarden KRW, gegenüber 11.36 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 28.10 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch