Kumbi: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kumbi hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Kumbi vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 665.00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 570.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 65.47 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 64.91 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch