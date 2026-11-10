Kumbi: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kumbi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 9703.91 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kumbi 1627.00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Kumbi im vergangenen Quartal 65.05 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kumbi 61.25 Milliarden KRW umsetzen können.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 11098.640 KRW. Im Vorjahr waren 2636.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 247.03 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 2.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Kumbi 252.40 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch