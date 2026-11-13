Kumagai Gumi präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kumagai Gumi gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 32.76 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kumagai Gumi 22.08 JPY je Aktie verdient.

Kumagai Gumi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 115.83 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch