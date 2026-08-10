Kumagai Gumi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kumagai Gumi hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.43 JPY gegenüber 6.76 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5.08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 100.02 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 105.37 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch