KULR Technology Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KULR Technology Group äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.170 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat KULR Technology Group 7.4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch