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11.08.2026 06:37:00
Kulkarni Power Tools öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kulkarni Power Tools äusserte sich am 08.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.48 INR gegenüber 9.03 INR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.94 Prozent auf 395.3 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 387.7 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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