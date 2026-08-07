Kulicke Soffa Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kulicke Soffa Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.07 USD, nach -0.060 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 330.4 Millionen USD gegenüber 148.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch