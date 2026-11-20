Kulicke Soffa Industries hat am 18.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kulicke Soffa Industries 410.3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 131.07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 177.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Kulicke Soffa Industries hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1.18 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 80.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 654.08 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch