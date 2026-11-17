KUKJE PHARMA IND hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 22.00 KRW. Im letzten Jahr hatte KUKJE PHARMA IND einen Gewinn von 94.00 KRW je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.02 Prozent auf 47.92 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45.63 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch