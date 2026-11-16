KUKDONG informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KUKDONG hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

KUKDONG hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 85.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -28.000 KRW je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23.59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 63.53 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 51.41 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch