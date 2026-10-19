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19.10.2026 06:37:00
Kukdo Chemical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Kukdo Chemical hat am 16.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 779.84 KRW gegenüber 675.00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite hat Kukdo Chemical im vergangenen Quartal 439.86 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24.08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kukdo Chemical 354.48 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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