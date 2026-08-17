Kufu Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kufu Company liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kufu Company die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1.23 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1.700 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.13 Milliarden JPY – ein Plus von 34.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kufu Company 3.06 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch