Kufu Company hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.95 JPY. Im Vorjahresviertel waren -34.030 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4.65 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11.51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 11.09 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -39.260 JPY je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 16.15 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 14.11 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch