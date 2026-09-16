KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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16.09.2026 07:00:00
Künstliche Intelligenz: Wie Firmen den kommenden KI-Kostenschock abfedern können
Noch zahlen KI-Anbieter drauf, damit ihre Kunden die Technologie ausprobieren. Doch diese Zeiten neigen sich dem Ende zu. Wer nicht aufpasst, könnte schon bald eine Kostenexplosion erleben.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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