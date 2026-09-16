Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’804 -0.5%  SPI 19’455 -0.4%  Dow 52’093 -0.6%  DAX 25’402 -0.2%  Euro 0.9448 0.0%  EStoxx50 6’237 -0.4%  Gold 4’326 0.8%  Bitcoin 62’128 0.3%  Dollar 0.8181 -0.1%  Öl 108.1 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nordex-Aktie: Auftrag für 13 Windenergieanlagen
Europa-Aktien zwischen Zinssorgen und Ölpreis-Schock: Barclays bleibt dennoch gelassen
Vor US-Zinsentscheid: Darum bewegt sich der Franken kaum zum US-Dollar und Euro
Cicor-Aktie: Grossaufträge im europäischen Verteidigungsmarkt gewonnen
DSM-Firmenich-Aktie im Fokus: Neues Büro in Indonesien eröffnet
Suche...
Plus500 Depot

KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2026 07:00:00

Künstliche Intelligenz: Wie Firmen den kommenden KI-Kostenschock abfedern können

In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTD

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten