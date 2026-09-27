KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
27.09.2026 07:09:00
Künstliche Intelligenz: Warum Misstrauen gegenüber KI-Slop Führung schwächt
KI-Paranoia grassiert in den Chefetagen: Die Angst, dass Mitarbeitende nur noch KI nutzen und nicht mehr selbst denken. Warum Führungskräfte vor der eigenen Haustür kehren sollten, bevor sie den Detektor anwerfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
In eigener Sache
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!