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14.09.2026 11:13:00

Künstliche Intelligenz: Warnungen schicken KI-Aktien auf Talfahrt

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Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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