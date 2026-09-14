KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
14.09.2026 11:13:00
Künstliche Intelligenz: Warnungen schicken KI-Aktien auf Talfahrt
Von US-Techbossen bis zum chinesischen Geheimdienst häufen sich die Warnungen vor den Gefahren einer zügellosen Entwicklung von KI-Systemen. Rund um den Globus rutschen daher zu Wochenbeginn Aktien ab, in deren Kursen KI-Fantasie steckt.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
In eigener Sache
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!