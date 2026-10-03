Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’714 0.4%  SPI 19’468 0.4%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’186 -0.2%  Euro 0.9292 -0.4%  EStoxx50 6’216 -0.4%  Gold 4’158 0.4%  Bitcoin 71’305 -0.5%  Dollar 0.8292 0.1%  Öl 102.5 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Neue Marke Veveus: Vonovia erweitert Angebot um Investoren-Dienstleistungen - Aktie im Plus
Warum sich der Euro zu Franken und Dollar etwas erholt
Givaudan-Aktie: Barclays Capital revidiert auf Overweight
Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
Suche...

KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.10.2026 12:20:00

Künstliche Intelligenz: US-Geheimdienstdirektor Jay Clayton wird KI-Sonderbeauftragter

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTD

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?