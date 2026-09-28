Künstliche Intelligenz: SAP-Chef sieht historische Wachstumschance durch KI-Produkte

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:

● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA

● Zins- und Währungsentwicklung in Japan

● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa

● Hebelprodukte und Margin Calls

● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms

● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum

● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch