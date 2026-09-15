Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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15.09.2026 15:26:00
Künstliche Intelligenz: Obskures NGO soll Anthropic, OpenAI, xAI und Google von innen überwachen
Alphabet CElizabeth Barnes hat für Google DeepMind und OpenAI gearbeitet. Nun soll sie mit ihrer Non-Profit-Organisation METR die Entwicklung der leistungsfähigsten KI-Modelle überwachen. Warum setzt Anthropic-Chef Dario Amodei auf sie – und warum ist sie bei anderen so verhasst?Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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In eigener Sache
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
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