Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’834 0.2%  SPI 19’509 0.3%  Dow 52’093 -0.6%  DAX 25’390 -0.1%  Euro 0.9453 0.1%  EStoxx50 6’245 0.1%  Gold 4’334 0.9%  Bitcoin 62’051 0.2%  Dollar 0.8190 0.0%  Öl 108.5 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Künstliche Intelligenz: Zwischen Hardware und Substanz
Kryptowährungen tauchen nach Clarity Act-Scheitern ab: Jetzt bei Bitcoin, Ethereum & Co. einsteigen?
Nächster Zinsschritt der Fed voraus: Warum Aktien-Anleger die Nerven behalten sollten
Analyse: So bewertet UBS AG die Zalando-Aktie
Zurich-Aktie kaum verändert: Neuen US-Chef ernannt - Sierra Signorelli verlässt Firma
Suche...
Plus500 Depot

Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.09.2026 15:26:00

Künstliche Intelligenz: Obskures NGO soll Anthropic, OpenAI, xAI und Google von innen überwachen

Alphabet C
278.49 CHF -0.16%
Kaufen Verkaufen
Elizabeth Barnes hat für Google DeepMind und OpenAI gearbeitet. Nun soll sie mit ihrer Non-Profit-Organisation METR die Entwicklung der leistungsfähigsten KI-Modelle überwachen. Warum setzt Anthropic-Chef Dario Amodei auf sie – und warum ist sie bei anderen so verhasst?Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten