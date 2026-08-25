Gomez Aktie 4232720 / US3817441013
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25.08.2026 20:16:00
Künstliche Intelligenz: Cohere-Chef Gomez sieht Deutschland als KI-Gewinner
Aidan Gomez ist einer der führenden KI-Köpfe weltweit. Bei der Kabinettsklausur in Neuhardenberg sollte er der versammelten Regierungsmannschaft die Welt der künstlichen Intelligenz erklären – und zeigte sich danach beeindruckt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!