Anthropic Aktie NETANTHRO000
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09.09.2026 16:17:00
Künstliche Intelligenz: Anthropic-Forscher tritt wegen KI-Bedenken zurück
KI-Firmen überbieten sich mit immer besseren Modellen. Nun hat ein Entwickler des Unternehmens Anthropic aus Sorge vor den möglichen Folgen gekündigt. Er wirft den Unternehmen vor, unverantwortliche Risiken einzugehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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