Künftiger Verdi-Chef will schnell 12 Euro Mindestlohn

BERLIN (Dow Jones)--Der Mindestlohn soll Verdi zufolge schnell auf 12 Euro erhöht und dann weiter an die Einkommensentwicklung gekoppelt werden. Das fordert der künftige Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke. "Erst auf diesem Niveau haben wir einigermassen armutsfeste Löhne in den meisten Regionen", sagte Werneke den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Die Unternehmen könnten dies verkraften: Besser breite Bevölkerungsgruppen hätten mehr in der Tasche als Millionäre.

Werneke will auch bei der Klimawende mitreden. Er hält massive Änderungen beispielsweise im Verkehrsbereich für erforderlich. "Das funktioniert doch nicht ohne die Gestaltungskraft der Gewerkschaft und ihrer Mitglieder", sagte Werneke.

Werneke soll auf dem Verdi-Bundeskongress im September zum Nachfolger von Frank Bsirske gewählt werden, der nach 18 Jahren an der Gewerkschaftsspitze in Ruhestand geht.

