Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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25.08.2026 16:45:00
Kühnes Erbe, Gegenklage von Engel & Völkers, Aufruhr bei VW-Betriebsversammlung
VolkswagenVier Männer kümmern sich um das Milliardenvermächtnis von Klaus-Michael Kühne, Engel & Völkers fordert Schadensersatz in den USA, und im VW-Stammwerk geht es hoch her – über die wichtigsten Wirtschaftsthemen informieren wir Sie in unserem Newsletter „Der Tag“.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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