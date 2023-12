Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Um 04:28 Uhr konnte die Aktie von Kühne + Nagel International zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,2 Prozent auf 296,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 11'145 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 296,70 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 290,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 150'522 Kühne + Nagel International-Aktien.

Am 22.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 296,70 CHF an. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 0,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 211,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,36 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kühne + Nagel International ein EPS von 5,45 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5'438,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -45,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9'972,00 CHF umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 26.02.2025.

In der Kühne + Nagel International-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,27 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

