Kühne + Nagel International Aktie News: Anleger schicken Kühne + Nagel International ins Plus

Börse aktuell - Live Ticker

Nach dem Rekordlauf zur Wochenmitte zeigt die Wall Street am Donnerstag einen verhaltenen Auftakt. Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex pendeln am Donnerstag um ihren jeweiligen Vortagesschluss. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag vorrangig Abschläge zu beobachten.