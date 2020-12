Kühne + Nagel International-Aktie aktuell: Kühne + Nagel International zieht an

Die Aktie von Kühne + Nagel International zählt zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Kühne + Nagel International konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1.8 Prozent auf 201.60 CHF.

Das Papier von Kühne + Nagel International konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1.8 Prozent auf 201.60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 12'962 Punkten notiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie legte bis auf 202.30 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 199.00 CHF. Zuletzt wechselten 110'220 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 207.90 CHF erreichte der Titel am 01.01.0001 00:00:00 ein 52-Wochen-Hoch. Am 01.01.0001 00:00:00 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119.25 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Experten gehen davon aus, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2021 6.83 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Kühne & Nagel International AG ist ein international tätiges Logistik- und Speditionsunternehmen. Die Kernaktivitäten umfassen See-, Luft- und Bahnfracht, Verschiffung auf Flüssen, Dienstleistungen im Versorgungskettenmanagement, Kontraktlogistik, Zollabfertigung, Hafendienstleistungen sowie Spezialservices wie Holz- und Papiertransport, Messespedition, Umzüge, Automobilzuliefer- und Flughafenlogistik und Projektgeschäfte. Des Weiteren bietet das Unternehmen die Vermittlung von Versicherungen, fachgerechten Verpackungen von Seefracht, Finanzdienstleistungen und Reisebürodienste an.

