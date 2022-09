Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Freitag mit Verlusten

Die Kühne + Nagel International-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 2,6 Prozent auf 214,30 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 13'693 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 213,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 218,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 93'702 Kühne + Nagel International-Aktien.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Kühne + Nagel International am 25.07.2022 vor. Kühne + Nagel International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,29 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,64 CHF je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kühne + Nagel International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10'473,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 7'241,00 CHF in den Büchern gestanden.

Kühne + Nagel International dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 18.10.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 22,46 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie

Commerzbank will Mitarbeiterzahl reduzieren