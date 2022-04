Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International präsentiert sich stärker

Das Papier von Kühne + Nagel International konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1.7 Prozent auf 261.20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 15'954 Punkten liegt. Die Kühne + Nagel International-Aktie legte bis auf 264.10 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 256.20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 164'813 Kühne + Nagel International-Aktien.

Experten gehen davon aus, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2023 12.98 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Kühne & Nagel International AG ist ein international tätiges Logistik- und Speditionsunternehmen. Die Kernaktivitäten umfassen See-, Luft- und Bahnfracht, Verschiffung auf Flüssen, Dienstleistungen im Versorgungskettenmanagement, Kontraktlogistik, Zollabfertigung, Hafendienstleistungen sowie Spezialservices wie Holz- und Papiertransport, Messespedition, Umzüge, Automobilzuliefer- und Flughafenlogistik und Projektgeschäfte. Des Weiteren bietet das Unternehmen die Vermittlung von Versicherungen, fachgerechten Verpackungen von Seefracht, Finanzdienstleistungen und Reisebürodienste an.

Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie

Commerzbank will Mitarbeiterzahl reduzieren

Redaktion finanzen.ch