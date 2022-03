Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International im Aufwind

Zuletzt sprang die Kühne + Nagel International-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0.3 Prozent auf 266.20 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 14'685 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 268.80 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 267.20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 40'428 Kühne + Nagel International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In der Kühne + Nagel International-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12.20 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Kühne & Nagel International AG ist ein international tätiges Logistik- und Speditionsunternehmen. Die Kernaktivitäten umfassen See-, Luft- und Bahnfracht, Verschiffung auf Flüssen, Dienstleistungen im Versorgungskettenmanagement, Kontraktlogistik, Zollabfertigung, Hafendienstleistungen sowie Spezialservices wie Holz- und Papiertransport, Messespedition, Umzüge, Automobilzuliefer- und Flughafenlogistik und Projektgeschäfte. Des Weiteren bietet das Unternehmen die Vermittlung von Versicherungen, fachgerechten Verpackungen von Seefracht, Finanzdienstleistungen und Reisebürodienste an.

Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie

