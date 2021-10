Kühne + Nagel International-Aktie aktuell: Kühne + Nagel International macht Boden gut

Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt in Grün und gewann 1.0 Prozent auf 297.90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 15'074 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 299.90 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 299.90 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 25'829 Kühne + Nagel International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Experten taxieren den Kühne + Nagel International-Gewinn für das Jahr 2022 auf 11.55 CHF je Aktie.

Die Kühne & Nagel International AG ist ein international tätiges Logistik- und Speditionsunternehmen. Die Kernaktivitäten umfassen See-, Luft- und Bahnfracht, Verschiffung auf Flüssen, Dienstleistungen im Versorgungskettenmanagement, Kontraktlogistik, Zollabfertigung, Hafendienstleistungen sowie Spezialservices wie Holz- und Papiertransport, Messespedition, Umzüge, Automobilzuliefer- und Flughafenlogistik und Projektgeschäfte. Des Weiteren bietet das Unternehmen die Vermittlung von Versicherungen, fachgerechten Verpackungen von Seefracht, Finanzdienstleistungen und Reisebürodienste an.

