Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Nachmittag schwächer

Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 289,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 11'221 Punkten steht. In der Spitze fiel die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 287,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 291,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 39'414 Kühne + Nagel International-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.01.2024 markierte das Papier bei 301,90 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,80 CHF am 07.02.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Verlust von 19,88 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kühne + Nagel International am 25.10.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,36 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,45 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Kühne + Nagel International im vergangenen Quartal 5'438,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -45,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kühne + Nagel International 9'972,00 CHF umsetzen können.

Voraussichtlich am 01.03.2024 dürfte Kühne + Nagel International Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 26.02.2025 dürfte Kühne + Nagel International die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2023 12,24 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie

Commerzbank will Mitarbeiterzahl reduzieren