Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am mit Aufschlag

Die Kühne + Nagel International-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 218,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 13'840 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kühne + Nagel International-Aktie bisher bei 220,40 CHF. Bei 219,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Kühne + Nagel International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35'326 Stück gehandelt.

Am 25.07.2022 hat Kühne + Nagel International die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,64 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 10'473,00 CHF gegenüber 7'241,00 CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 25.10.2022 dürfte Kühne + Nagel International Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 18.10.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2022 22,32 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie

