Kühne + Nagel International-Aktie aktuell: Kühne + Nagel International mit Kursabschlägen

Das Papier von Kühne + Nagel International gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1.9 Prozent auf 313.20 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 14'868 Punkten liegt. Der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 311.00 CHF nach. Bei 315.00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 53'328 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 11.35 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Kühne & Nagel International AG ist ein international tätiges Logistik- und Speditionsunternehmen. Die Kernaktivitäten umfassen See-, Luft- und Bahnfracht, Verschiffung auf Flüssen, Dienstleistungen im Versorgungskettenmanagement, Kontraktlogistik, Zollabfertigung, Hafendienstleistungen sowie Spezialservices wie Holz- und Papiertransport, Messespedition, Umzüge, Automobilzuliefer- und Flughafenlogistik und Projektgeschäfte. Des Weiteren bietet das Unternehmen die Vermittlung von Versicherungen, fachgerechten Verpackungen von Seefracht, Finanzdienstleistungen und Reisebürodienste an.

