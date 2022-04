Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International mit Aufschlag

Die Kühne + Nagel International-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0.3 Prozent im Plus bei 263.80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 15'606 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 265.20 CHF. Mit einem Wert von 263.30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 79'498 Kühne + Nagel International-Aktien gekauft oder verkauft.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Kühne + Nagel International-Gewinn in Höhe von 12.56 CHF je Aktie aus.

Die Kühne & Nagel International AG ist ein international tätiges Logistik- und Speditionsunternehmen. Die Kernaktivitäten umfassen See-, Luft- und Bahnfracht, Verschiffung auf Flüssen, Dienstleistungen im Versorgungskettenmanagement, Kontraktlogistik, Zollabfertigung, Hafendienstleistungen sowie Spezialservices wie Holz- und Papiertransport, Messespedition, Umzüge, Automobilzuliefer- und Flughafenlogistik und Projektgeschäfte. Des Weiteren bietet das Unternehmen die Vermittlung von Versicherungen, fachgerechten Verpackungen von Seefracht, Finanzdienstleistungen und Reisebürodienste an.

Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie

