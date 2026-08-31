Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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31.08.2026 09:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Anleger greifen bei Kühne + Nagel International am Montagvormittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Kühne + Nagel International. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 221,40 CHF zu.
Das Papier von Kühne + Nagel International konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 221,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'404 Punkten liegt. Die Kühne + Nagel International-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 222,20 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 220,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 8'992 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.
Bei 222,20 CHF erreichte der Titel am 31.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 0,36 Prozent zulegen. Bei 147,40 CHF fiel das Papier am 01.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Kühne + Nagel International-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,84 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Das EPS lag bei 2,26 CHF. Im letzten Jahr hatte Kühne + Nagel International einen Gewinn von 2,02 CHF je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.62 Mrd. CHF – ein Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kühne + Nagel International 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Kühne + Nagel International wird am 22.10.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Kühne + Nagel International möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,79 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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