Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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31.08.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 217,00 CHF.
Das Papier von Kühne + Nagel International gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 217,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'289 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 216,50 CHF. Bei 220,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 63'489 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.
Am 31.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 223,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 2,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,40 CHF. Dieser Wert wurde am 01.10.2025 erreicht. Abschläge von 32,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Kühne + Nagel International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,84 CHF belaufen. Am 23.07.2026 hat Kühne + Nagel International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,26 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 2,02 CHF je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.62 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 6.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.
Die Kühne + Nagel International-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,79 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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