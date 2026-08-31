Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Montagmittag mit Aufschlag

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Kühne + Nagel International zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 220,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'338 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 223,20 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 220,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 35'336 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 223,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 31.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kühne + Nagel International-Aktie. Am 01.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,40 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,84 CHF. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,26 CHF. Im letzten Jahr hatte Kühne + Nagel International einen Gewinn von 2,02 CHF je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,59 Prozent auf 6.62 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,79 CHF je Aktie in den Kühne + Nagel International-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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