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30.10.2026 09:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International verteidigt Stellung am Vormittag

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International verteidigt Stellung am Vormittag

Die Aktie von Kühne + Nagel International zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Im SIX SX-Handel kam die Kühne + Nagel International-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 236,60 CHF.

Kühne + Nagel International
236.61 CHF 0.73%
Kaufen Verkaufen

Die Kühne + Nagel International-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 236,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'834 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 237,50 CHF. Die Abwärtsbewegung der Kühne + Nagel International-Aktie ging bis auf 235,70 CHF. Bei 237,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 14'922 Kühne + Nagel International-Aktien gehandelt.

Am 30.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 237,50 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 148,90 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kühne + Nagel International-Aktie 58,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Kühne + Nagel International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,21 CHF. Am 22.10.2026 lud Kühne + Nagel International zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,22 Prozent auf 7.39 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.04 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Kühne + Nagel International wird am 02.03.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Kühne + Nagel International-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kühne + Nagel International-Gewinn in Höhe von 9,27 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.73 SOE7BU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Kühne + Nagel International am 30.10.2026

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