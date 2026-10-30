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30.10.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International kommt am Freitagnachmittag kaum vom Fleck
Die Aktie von Kühne + Nagel International zeigt sich am Freitagnachmittag ohne grosse Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Kühne + Nagel International-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 236,80 CHF.
Die Kühne + Nagel International-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 236,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'831 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kühne + Nagel International-Aktie bisher bei 237,60 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 234,90 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 237,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 53'238 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2026 bei 237,60 CHF. 0,34 Prozent Plus fehlen der Kühne + Nagel International-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 148,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,21 CHF aus. Kühne + Nagel International gewährte am 22.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.04 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.39 Mrd. CHF ausgewiesen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Kühne + Nagel International wird am 02.03.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kühne + Nagel International-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie in Höhe von 9,27 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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