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30.10.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Kühne + Nagel International-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 236,20 CHF.
Die Kühne + Nagel International-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 236,20 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'855 Punkten steht. Im Tief verlor die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 234,90 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 237,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 36'272 Kühne + Nagel International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 30.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 237,60 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 148,90 CHF ab. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 58,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,21 CHF. Im Vorjahr hatte Kühne + Nagel International 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kühne + Nagel International am 22.10.2026. Kühne + Nagel International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,63 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.39 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.04 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,27 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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