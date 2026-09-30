Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Vormittag mit Abschlägen

Um 09:28 Uhr ging es für die Kühne + Nagel International-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 224,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'843 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Kühne + Nagel International-Aktie ging bis auf 222,90 CHF. Bei 225,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13'933 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 232,80 CHF erreichte der Titel am 24.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 3,74 Prozent Plus fehlen der Kühne + Nagel International-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2025 bei 147,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Kühne + Nagel International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,87 CHF. Am 23.07.2026 legte Kühne + Nagel International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,26 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,59 Prozent auf 6.62 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Kühne + Nagel International Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 27.10.2027 wird Kühne + Nagel International schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,90 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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