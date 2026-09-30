Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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30.09.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 220,10 CHF.
Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 220,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'688 Punkten notiert. Bei 220,00 CHF markierte die Kühne + Nagel International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 225,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61'485 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.
Bei 232,80 CHF markierte der Titel am 24.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kühne + Nagel International-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 147,40 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,87 CHF aus. Am 23.07.2026 lud Kühne + Nagel International zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Kühne + Nagel International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,26 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,02 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 6.62 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.15 Mrd. CHF umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Kühne + Nagel International dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie in Höhe von 8,90 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Kühne + Nagel International am 30.09.2026
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