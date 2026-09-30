Kühne + Nagel International Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Kühne + Nagel International

Der Kühne + Nagel International-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 221,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'716 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Kühne + Nagel International-Aktie ging bis auf 221,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 225,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 39'256 Kühne + Nagel International-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2026 auf bis zu 232,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,40 CHF. Abschläge von 33,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,87 CHF aus. Am 23.07.2026 hat Kühne + Nagel International die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,26 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kühne + Nagel International 2,02 CHF je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kühne + Nagel International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.62 Mrd. CHF im Vergleich zu 6.15 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,90 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie

Kühne+Nagel-Aktie tiefer: Nazi-Vergangenheit soll aufgearbeitet werden

SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr eingefahren

Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal